Без макіяжу і фільтрів: 62-річна Шерон Стоун показала сміливе фото з реального життя

Шерон Стоун відома своєю квітучою зовнішністю. Зірка, якій у березні виповнилося 62, на обкладинках глянцевих видань виглядає неймовірно молодо і свіжо. Але чи так це насправді? Днями голлівудська діва вирішила поставити крапку в цьому питанні, який мучить фанатів який рік, опублікувавши чесне фото без макіяжу, ретуші та будь-яких фільтрів.

Нове фото Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Стоун на знімку позує в квітчастому халаті, який оголив її груди і ноги. На обличчі актриси немає і краплі макіяжу, а волосся злегка розпатлане від гри з улюбленим псом, який також фігурує в кадрі. Актриса весело сміється, притискає до себе собаку і просто світиться від щастя. На фото видно дрібні недоліки, які секс-символ Голлівуду не стала ретушувати, підкресливши тим самим, що вона приймає себе такою, яка вона є. А користувачі мережі підтвердили, що її надзвичайна зовнішність з роками анітрохи не втрачає своєї привабливості.

Життєрадісне фото зібрала масу позитивних відгуків. Багато фанатів написали, що Шерон як і раніше прекрасна і недарма є уособленням краси та жіночності. А її радісний настрій передається через екрани смартфонів.

Нагадаємо, раніше Енн Хетеуей також показала, як виглядає без макіяжу і укладок.