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Без макияжа и фильтров: Надя Дорофеева показала свое истинное лицо

Автор: Lite

Певица похвасталась красотой без макияжа

Надя Дорофеева на днях показал поклонникам стильный осенний образ, а сегодня певица решила продемонстрировать свой макияж, точнее – его отсутствие. Надя устроила день "без фильтров и всех дел" и показала в сторис своего Instagram "истинное лицо".

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На коротеньком видео Дорофеева демонстрирует идеальную чистую кожу без намека на тональный крем или помады с тушью. Надя светится красотой и без дополнительных "украшений".

Надя Дорофеева устроила день без фильтров (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Давайте сегодня устроим День натюрель? Отмечайте меня на своих фото без макияжа", - написала певица.

Девушки-поклонницы с радостью подключились к флешмобу и стали отмечать Дорофееву на своих натуральных фото, а Надя делиться снимками и видео.

Напомним, что недавно Надя Дорофеева и ее партнер по группе Позитив проговорились об интимном: парочка призналась, что они близки.

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