Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом

Популярная певица Анна Тринчер, которая собралась замуж за скандального блогера Александра Волошина, откровенно показала, как выглядит без макияжа и после празднования Нового года.
В своем Instagram 20-летняя артистка выложила кадры с пикантной постельной фотосессии с женихом.
Анна сделала несколько селфи, лежа в кровати рядом с любимым. При этом у Волошина обнаженный торс, девушка же позировала в черной майке. Ее волосы растрепались по подушке, а на лице нет ни капли косметики.
"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января. А как вы встретили Новы год?Скучали за нами?!? Мы возвращаемся!" - подписала фото Тринчер.
Анна Тринчер удивила постельными снимками с женихом (instagram.com/annatrincher_official)
Поклонники оценили домашние кадры парочки и оставили им умиленные комментарии.
Напомним, ранее Александр Волошин рассказал своим подписчикам, сколько он потратил на обручальное кольцо для украинской певицы и блогерши Анны Тринчер.
Отметим, что Волошин предложил своей девушке выйти за него замуж еще в октябре во время отдыха в Турции, но стало об этом известно только недавно. Пара планирует сыграть свадьбу летом 2022 года. При этом они хотят сделать торжество в необычном стиле. А вот семья Анны Тринчер отреагировала на эту новость без большого энтузиазма.