Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом

Анна сделала несколько селфи, лежа в кровати рядом с любимым. При этом у Волошина обнаженный торс, девушка же позировала в черной майке. Ее волосы растрепались по подушке, а на лице нет ни капли косметики.

"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января. А как вы встретили Новы год?Скучали за нами?!? Мы возвращаемся!" - подписала фото Тринчер.

Анна Тринчер удивила постельными снимками с женихом (instagram.com/annatrincher_official)

Поклонники оценили домашние кадры парочки и оставили им умиленные комментарии.