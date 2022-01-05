UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом

Автор: Styler

Популярная певица Анна Тринчер, которая собралась замуж за скандального блогера Александра Волошина, откровенно показала, как выглядит без макияжа и после празднования Нового года.

В своем Instagram 20-летняя артистка выложила кадры с пикантной постельной фотосессии с женихом.

Анна сделала несколько селфи, лежа в кровати рядом с любимым. При этом у Волошина обнаженный торс, девушка же позировала в черной майке. Ее волосы растрепались по подушке, а на лице нет ни капли косметики.

"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января. А как вы встретили Новы год?Скучали за нами?!? Мы возвращаемся!" - подписала фото Тринчер.

Анна Тринчер удивила постельными снимками с женихом (instagram.com/annatrincher_official)

Поклонники оценили домашние кадры парочки и оставили им умиленные комментарии.

  • Такі припухші злегка
  • Фотосессия, которую мы заслужили
  • Красивые
  • С Новым Годом вас. Какие красивые
  • Очень скучали
  • Бодренькая ещё фотосессия получилась
  • Сладкие булочки
  • Какая милаха
  • хе-хе, класно
  • Навіть 1 січня красивезні
  • Хорошие
  • Гарненькі

Напомним, ранее Александр Волошин рассказал своим подписчикам, сколько он потратил на обручальное кольцо для украинской певицы и блогерши Анны Тринчер.

Отметим, что Волошин предложил своей девушке выйти за него замуж еще в октябре во время отдыха в Турции, но стало об этом известно только недавно. Пара планирует сыграть свадьбу летом 2022 года. При этом они хотят сделать торжество в необычном стиле. А вот семья Анны Тринчер отреагировала на эту новость без большого энтузиазма.

Читайте LITE в Google News
Анна Тринчер