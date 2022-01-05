Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим

Популярна співачка Анна Трінчер, яка зібралася заміж за скандального блогера Олександра Волошина, відверто показала, як виглядає без макіяжу і після святкування Нового року.
У своєму Instagram 20-річна артистка виклала кадри з пікантної постільної фотосесії з нареченим.
Анна зробила кілька селфі, лежачи в ліжку поруч з коханим. При цьому у Волошина оголений торс, дівчина ж позувала в чорній майці. Її волосся розтріпалося по подушці, а на обличчі немає ні краплі косметики.
"Забула вам показати нашу фотосесію 1-го січня. А як ви зустріли Новий Рік?Сумували за нами?!? Ми повертаємося!" - підписала фото Трінчер.
Анна Трінчер здивувала постільними знімками з нареченим (instagram.com/annatrincher_official)
Шанувальники оцінили домашні кадри парочки і залишили їм розчулені коментарі.
Нагадаємо, раніше Олександр Волошин розповів своїм підписникам, скільки він витратив на обручку для української співачки і блогерки Анни Трінчер.
Зазначимо, що Волошин запропонував своїй дівчині вийти за нього заміж ще в жовтні під час відпочинку в Туреччині, але стало про це відомо тільки недавно. Пара планує зіграти весілля влітку 2022 року. При цьому вони хочуть зробити торжество в незвичайному стилі. А ось сім'я Анни Трінчер відреагувала на цю новину без великого ентузіазму.