Макс Барских блеснул стилем на MTV EMA (фото)

14 ноября Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории "Лучший исполнитель".

Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году. За второй наградой артист полетел в Будапешт, где в минувшее воскресенье состоялась 28-я ежегодная церемония награждения MTV EMA-2021.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, победители "Евровидения-2021" Måneskin и другие.

На красной дорожке Барских появился в эксклюзивном наряде от украинских дизайнеров LUVI, которые создают для музыканта образы и фирменный стиль на протяжении десятилетия.

Фото: Макс Барских получил премию MTV

На премии Макс Барских поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры.

По его словам, последний релиз Just Fly, как и готовящийся к выходу альбом — это глобальное послание миру, погрязшему в тревоге и ограничениях, мантра хорошего настроения и личного счастья.