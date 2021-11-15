Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)

14 Листопада Макс Барських вдруге за свою кар'єру був нагороджений премією MTV Europe Music Awards в категорії "Кращий виконавець".

Першу перемогу в цій номінації артист здобув у 2010-му році. За другою нагородою артист полетів до Будапешта, де минулої неділі відбулася 28-а щорічна церемонія нагородження MTV EMA-2021.

Захід проходив на спортивній арені Будапешта. Серед гостей церемонії - найпопулярніші артисти світової сцени: Ед Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, переможці "Євробачення-2021" Måneskin та інші.

На червоній доріжці Барських з'явився в ексклюзивному вбранні від українських дизайнерів LUVI, які створюють для музиканта образи та фірмовий стиль протягом десятиліття.

Фото: Макс Барських отримав премію MTV

На премії Макс Барських подякував гостям MTV EMA і своїх слухачів з усього світу за довіру і розповів, що саме завдяки підтримці з боку аудиторії зважився на новий етап музичної кар'єри.

За його словами, останній реліз Just Fly, як і готується до виходу альбом - це глобальне послання світу, що загрузло в тривозі та обмеженнях, мантра гарного настрою та особистого щастя.