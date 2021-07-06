Макс Барских порадовал поклонников новым чувственным видео: "прекрасное и легкое настроение"

"Во время работы над каждым треком я чувствую огромную ответственность. Мне хочется, чтобы мои песни поддерживали в трудную минуту, вызывали только положительные эмоции. Поэтому даже в те моменты, когда мне грустно и одиноко, когда пишутся минорные стихи, я стараюсь переплавить эти импульсы во что-то более светлое", - комментирует артист.

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

"Сейчас я пребываю на летнем вайбе, у меня прекрасное и легкое настроение, поэтому я решил так же легко поделиться тем, из чего появилась "Лей, не жалей". Когда увидел, насколько "Ночь-проводник" резонирует с моими поклонниками, как глубоко они меня понимают, понял, что просто обязан поделиться с ними этой историей. Так мы будем еще сильнее чувствовать друг друга", - говорит Барских.



Добавим, что сингл "Лей, не жалей" вышел в ноябре 2019 года. За это время трек стал самой ротируемой песней украинского артиста в радиоформате по всему миру и принес украинцу звание "Самого популярного исполнителя на радио" по версии премии TopHit Music Awards 2021.