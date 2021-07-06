Макс Барських порадував шанувальників новим чуттєвим відео: "прекрасний і легкий настрій"

"Під час роботи над кожним треком я відчуваю величезну відповідальність. Мені хочеться, щоб мої пісні підтримували у важку хвилину, викликали тільки позитивні емоції. Тому навіть в ті моменти, коли мені сумно і самотньо, коли пишуться мінорні вірші, я намагаюся переплавити ці імпульси в щось більш світле",-коментує артист.

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

"Зараз я перебуваю на літньому вайбі, у мене прекрасний і легкий настрій, тому я вирішив так само легко поділитися тим, з чого з'явилася "Лей, не жалей". Коли побачив, наскільки "Ночь-проводник" резонує з моїми шанувальниками, як глибоко вони мене розуміють, зрозумів, що просто зобов'язаний поділитися з ними цією історією. Так ми будемо ще сильніше відчувати один одного", - каже Барських.



Додамо, що сингл "Лей, не жалей" вийшов у листопаді 2019 року. За цей час трек став найбільш ротованою піснею українського артиста в радіоформаті по всьому світу і приніс українцеві звання "Найпопулярнішого виконавця на радіо" за версією премії TopHit Music Awards 2021.