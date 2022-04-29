Макс Барских посвятил песню ВСУ: "наш пример призван заражать другие народы!" (видео)

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

По словам Барских, после лирической военной колыбельной "Буде весна" ему захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев всему миру.

Поэтому, кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

"Многие с самого начала не верил в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако, уже третий месяц подряд наша страна героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - комментирует Макс.

Добавим, что Барских на днях получил приглашение выступить перед международным сообществом и влиятельными музыкальными журналистами на Billboard MusicCon, который пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе.

Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2022.

Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одна из которых названа именно в честь песни Don’t Fuck with Ukraine.

"Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: про оккупированный Херсон, уничтоженный Мариуполь, изуродованный Чернигов, Харьков, Донецк... Я расскажу свою историю! А моя история - это история моей страны, это наша история", - комментирует Макс.

Конечно, артист понимает, что поедет в США только в том случае, если получит официальное временное разрешение на выезд из страны.