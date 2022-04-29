Макс Барських присвятив пісню ЗСУ: "наш приклад покликаний заражати інші народи!" (відео)

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

За словами Барських, після ліричної воєнної колискової "Буде весна" йому захотілось створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців усьому світові.

Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

"Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", - коментує Макс.

Додамо, що Барських днями отримав запрошення виступити перед міжнародною спільнотою та найвпливовішими музичними журналістами на Billboard MusicCon, що проходитиме з 13 по 14 травня у Лас-Вегасі.

Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards 2022.

Програма MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одна з яких названа саме на честь пісні Don’t Fuck with Ukraine.

"Для нас це унікальна можливість розповісти на весь світ про жахіття та звірства, що відбуваються в Україні прямо зараз: про окупований Херсон, знищений Маріуполь, понівечений Чернігів, Харків, Донецьк… Я розповім свою історію! А моя історія - це історія моєї країни, це наша історія", - коментує Макс.

Звісно, артист розуміє, що поїде до США лише у тому випадку, якщо отримає офіційний тимчасовий дозвіл на виїзд з країни.