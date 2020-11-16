Макс Барских сделал честное признание о неудачном романе и изменах: хочется влюбиться

Макс Барских – один из самых загадочных и желанных холостяков украинского шоу-бизнеса. Ему приписывали романы со Светланой Лободой, чувства к которой он не скрывал с самой юности, и экс-"ВИА Грой" Мишей Романовой (сына певицы он даже крестил), но сердце артиста по-прежнему свободно, а сам он успел полюбить одиночество. Так, в программе Маши Ефросининой "Экзамен" на YouTube Макс сделал признание о прошлых отношениях и изменах.

Певец дал понять, что серьезных отношений у него пока нет, а быть одному ему даже нравиться – он ощущает свободу действий.

"Сейчас я не в отношениях, но внимание есть", – признался он.

Макс Барских пережил непростые отношения (фото: instagram.com/max_barskih)

Последний раз Макс был влюблен три года назад, но роман принес ему лишь разочарование.

"Эти отношения были достаточно болезненные и без 100% доверия. После этих отношений я решил побыть один, чтобы справиться со своими тараканами, понять себя. Сейчас я понимаю, что буду вступать в отношения, только если буду понимать, что человек рядом со мной - это 100% единица, которая справилась со своими тараканами", - отмечает Макс.

"Мне хочется влюбиться. Но с каждым годом люди меня все меньше и меньше удивляют", – сетует артист.

Макс научился любить одиночество (фото: instagram.com/max_barskih)

Макс перечислил качества второй половинки, которые ценит больше всего: честность, открытость, доверие, забота, отсутствие страха говорит то, что думаешь и чувствуешь, искренняя любовь, вдохновение и чувство юмора.

Певец знает, что такое измена не понаслышке и очень по-философски подходит к этому вопросу, тщательно анализируя причинно-следственные связи.

"Это очень неприятное чувство. Я научился с этим справляться. Если ты анализируешь человека и скрытые мотивы, почему это произошло, если они каким-то образом касаются тебя и это могло произойти по причине твоего отношения к человеку, то может я смогу понять это и принять. Но если это непосредственно заложено в физиологии человека, такой развязный образ жизни, то тогда это болезненно", - считает артист.

Макс Барских честно рассказал о личном

Одними из самых распространенных причин мужских измен Макс называет отсутствие чувствства поддержки в партнере или ощущение гиперотвественность перед партнершей или женой и детьми, которое очень довлеет над главой семьи.

Также он озвучил свой юношеский комплекс, который с возрастом прошел и даже стал восприниматься певцом как достоинство. В детстве и юности певец переживал из-за своей худобы – эта особенность генетически передалась Максу от отца. "Даже сейчас у меня метаболизм 15 ребенка как показывают анализы", – улыбается Макс. Он также отметил, что не качает пресс, но каким-то чудодейственным образом он все равно проявляется у певца.

Напомним, то ранее Макс Барских озвучил вескую причину, по которой не может стать семьянином.