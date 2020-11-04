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Максимально милые: Катя Осадчая растрогала сеть снимком сына Ивана с котиком

Автор: Lite

Ведущая показала фото, где сын гладит котика

Катя Осадчая не скрывает личной жизни, более того - она с радостью делится самыми деликатными ее подробностями: например, как они с Юрием Горбуновым познакомились.Так, однажды звездные супруги отправились на викенд во Львов- как оказалось, этот город знаковый для обоих, ведь именно здесь состоялась их первая романтическая прогулка.

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А сейчас у пары уже подрастает сын Иван - и на этот раз в своем Instagram ведущая поделись милым снимком, который растрогал поклонников Осадчей, а еще разделил их на кото-любителей и кото-хейтеров. Дело в том, что на снимке малыш... гладит котика. Малыш в спортивной одежде сидит на полу, наверное, в гостях у Катиных друзей - а на диване лежит полосатый кот, видимо, кот Ивану интереснее, чем взрослые разговоры.

Катя Осадчая - за котов (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Максимальне мі мі мі в одному фото". Кіт не наш, Іван наш. Наша родина розділилася - я за котів, @gorbunovyuriy за собак. А які ваші улюблені домашні тварини?", - спросила Катя у фолловеров под трогательным снимком.

Напомним, что Катя Осадчая обожает делиться новыми стильными луками. Недавно ведущая в стильной желтой шапке показала, как одеваться на осеннюю прогулку.

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