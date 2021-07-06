Под мальчика: юная дочь Джуда Лоу ошеломила кардинальной сменой прически

Изначально смена прически Айрис Лоу была приурочена к съемке для британского глянцевого журнала Vogue, как пояснила сама модель в подписи к одному из постов. Но, судя по дальнейшим картинкам в ее блоге, короткая стрижка "под мальчика" пришлась ей по душе. Теперь Айрис - блондинка с "ежиком". Что ж, девушка всегда любила эксперименты!

Айрис Лоу в новом имидже (фото: instagram.com/lirisaw)

В дополнение к образу ей сделали также трендовые выбеленные брови. Перемены коснулись и ее бьюти-рутины. Чтобы уравновесить бледность, девушка стала делать яркий макияж. Ранее она предпочитала обходиться минимумом косметики.

"Вы все еще любите меня?", - написала под одним из постов юная модель. На что услышала, что она выглядит просто сногсшибательно, и ей все к лицу.