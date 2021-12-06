Маленькая копия мамы: Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы

Так, Слава выложила очаровательные кадры с Лаурой, когда она была помладше, а также сейчас.

На некоторых фото девочка запечатлена вместе с папой Эдгаром Каминским, с которым исполнительница развелась, однако поддерживает дружеские отношения.

Слава Каминская покорила милыми снимками дочки-именинницы (фото: instagram.com/babaslavka)

"Плюшка наша любимая, какая же ты невероятная. Я иногда не верю, что ты - моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них. Наша мудрая не по годам девочка, с Днём рождения! Живи, люби и веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой. Папа, Эдгар Каминский, я всю жизнь буду тебе благодарна за наших детей", - душевно поздравила дочурку Каминская.

В сториз певица также поделилась, что накануне они с бывшим мужем, сыном и дочерью сходили в кино посмотреть мультфильм, а также в кафе.

Фолловеры Славы присоединились к поздравлениям и заметили, что Лаура очень похожа на свою знаменитую маму.