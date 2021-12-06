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Маленькая копия мамы: Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Слава Каминская трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Лауру, которой 6 декабря исполнилось 6 лет.

В своем Instagram артистка опубликовала подборку милых и ярких фото с именинницей и трепетное обращение к малышке.

Так, Слава выложила очаровательные кадры с Лаурой, когда она была помладше, а также сейчас.

На некоторых фото девочка запечатлена вместе с папой Эдгаром Каминским, с которым исполнительница развелась, однако поддерживает дружеские отношения.

Слава Каминская покорила милыми снимками дочки-именинницы (фото: instagram.com/babaslavka)

"Плюшка наша любимая, какая же ты невероятная. Я иногда не верю, что ты - моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них. Наша мудрая не по годам девочка, с Днём рождения! Живи, люби и веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой. Папа, Эдгар Каминский, я всю жизнь буду тебе благодарна за наших детей", - душевно поздравила дочурку Каминская.

В сториз певица также поделилась, что накануне они с бывшим мужем, сыном и дочерью сходили в кино посмотреть мультфильм, а также в кафе.

Фолловеры Славы присоединились к поздравлениям и заметили, что Лаура очень похожа на свою знаменитую маму.

  • Вы прекрасны, с днём рождения малышку
  • С Днём Рождения прекрасную мамочку и не менее прекрасное мамино продолжение, очаровашку-дочу
  • С днём рождения вашу доченьку Лауру! Она у вас очень красивая!!! Принцесса, всего найлучшего именинице
  • Какая она красивая, будь счастлива малышка
  • Как трогательно и неповторимо, шикарное поздравление
  • Богиня красоты
  • Копия мамы
  • Невероятная девчонка. С днём рождения Вашу доченьку, крепкого здоровья и беззаботного детства ей
  • Хорошая дочь, здоровья ей и Вам родителям. ВЫ действительно должны друг друга благодарить за таких детей, очень приятно смотреть когда вы вместе

Ранее мы писали, что Слава Каминская засветилась в объятиях бывшего мужа, а он все пояснил.

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Слава Каминская