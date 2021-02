Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью

Катерина сидит в роскошной вилле на фото океана на Мальдивских островах, где она недавно отдыхала со всей своей семьей. А рядом стоит ее дочь и смотрит на горизонт.

Поклонники тут же заметили, как сильно малышка похожа на свою маму, особенно - если они одеты в одинаковые наряды, как сейчас - в белые халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала философский риторический вопрос Катерина. - Жизнь - это всего лишь момент или, наоборот, момент - это и есть она, жизнь?".

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанаты засыпали Кухар и ее мини-копию комплиментами: