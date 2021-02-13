ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 13:29
Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар умилила сеть снимком со своей дочерью Анастасией.

Яркое фото с отдыха она запостила в своем Instagram.

Катерина сидит в роскошной вилле на фото океана на Мальдивских островах, где она недавно отдыхала со всей своей семьей. А рядом стоит ее дочь и смотрит на горизонт.

Поклонники тут же заметили, как сильно малышка похожа на свою маму, особенно - если они одеты в одинаковые наряды, как сейчас - в белые халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала философский риторический вопрос Катерина. - Жизнь - это всего лишь момент или, наоборот, момент - это и есть она, жизнь?".

Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанаты засыпали Кухар и ее мини-копию комплиментами:

  • Вы и маленькая ваша копия
  • Какая красота у вас за окном, и вы с малышкой - тоже красивые
  • Настоящее и будущее

Напомним, знаменитость давно замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У пары подрастают двое детей: сын Тимур и дочь Анастасия. Недавно они все вместе снялись в веселой фотосессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Екатерина Кухар Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату