Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью
Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар умилила сеть снимком со своей дочерью Анастасией.
Яркое фото с отдыха она запостила в своем Instagram.
Катерина сидит в роскошной вилле на фото океана на Мальдивских островах, где она недавно отдыхала со всей своей семьей. А рядом стоит ее дочь и смотрит на горизонт.
Поклонники тут же заметили, как сильно малышка похожа на свою маму, особенно - если они одеты в одинаковые наряды, как сейчас - в белые халатики.
"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала философский риторический вопрос Катерина. - Жизнь - это всего лишь момент или, наоборот, момент - это и есть она, жизнь?".
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Фанаты засыпали Кухар и ее мини-копию комплиментами:
- Вы и маленькая ваша копия
- Какая красота у вас за окном, и вы с малышкой - тоже красивые
- Настоящее и будущее
Напомним, знаменитость давно замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У пары подрастают двое детей: сын Тимур и дочь Анастасия. Недавно они все вместе снялись в веселой фотосессии.