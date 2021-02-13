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Маленькая копия примы: Катерина Кухар восхитила сеть трогательным снимком с дочерью

Автор: Lite

Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар умилила сеть снимком со своей дочерью Анастасией.

Яркое фото с отдыха она запостила в своем Instagram.

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Катерина сидит в роскошной вилле на фото океана на Мальдивских островах, где она недавно отдыхала со всей своей семьей. А рядом стоит ее дочь и смотрит на горизонт.

Поклонники тут же заметили, как сильно малышка похожа на свою маму, особенно - если они одеты в одинаковые наряды, как сейчас - в белые халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала философский риторический вопрос Катерина. - Жизнь - это всего лишь момент или, наоборот, момент - это и есть она, жизнь?".

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанаты засыпали Кухар и ее мини-копию комплиментами:

  • Вы и маленькая ваша копия
  • Какая красота у вас за окном, и вы с малышкой - тоже красивые
  • Настоящее и будущее

Напомним, знаменитость давно замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У пары подрастают двое детей: сын Тимур и дочь Анастасия. Недавно они все вместе снялись в веселой фотосессии.

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Новости Украины Екатерина КухарТанцы со звездами
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