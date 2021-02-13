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Маленька копія прими: Катерина Кухар захопила мережу зворушливим знімком з дочкою

Автор: Lite

Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар захопила мережу знімком зі своєю донькою Анастасією.

Яскраве фото з відпочинку вона запостила у своєму Instagram.

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Катерина сидить в розкішній віллі на фото океану на Мальдівських островах, де вона нещодавно відпочивала з усією своєю сім'єю. А поруч стоїть її донька і дивиться на горизонт.

Шанувальники відразу ж помітили, як сильно дівчинка схожа на свою маму, особливо - якщо вона одягнені в однакові костюми, як от зараз, в білі халатики.

"A life is a moment or a moment is actually life itself?", - задала філософське риторичне запитання Катерина. - Життя - це всього лише момент або, навпаки, момент - це і є воно, життя?".

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанати засипали Кухар і її міні-копію компліментами:

  • Ви і ваша маленька копія
  • Яка краса у вас за вікном, і ви з малям - теж гарні
  • Теперішнє і майбутнє

Нагадаємо, знаменитість давно заміжня за прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. У пари двоє дітей: син Тимур і донька Анастасія. Нещодавно вони всі разом знялися у веселій фотосесії.

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