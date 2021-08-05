MamaRika и с мужем раскрыли подробности непростых родов: "слепо доверилась как ежик в тумане"

Певица призналась – она чувствовала, что станет мамой с дня на день, хоть по прогнозам роды были запланированы на 10 августа. Анастасия приехала с мужем в роддом на плановый осмотр, но врач решил оставить артистку в больнице, ведь понимал – она может родить в любой момент.

"Уже ночью я почувствовала, что меня тянет живот (тренировочных схваток у меня не было ни разу, или же они были незаметны), поэтому это ощущение было новым. Будучи под контролем врача, под утро, мы же поняли – началось", - рассказала MamaRika.

MamaRika родила раньше планового срока - ей делали кесарево (фото: instagram.com/mamarika_official)

К слову, артистка до родов никогда не лежала в больнице, поэтому все происходящее ее несколько пугало.

"Я как ежик в тумане слепо доверилась супер бригаде врачей, и недаром - потому что в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение", - раскрыла некоторые детали знаменитость.

Ее муж Сергей также поделился своими впечатлениями и посвятил любимой жене пост в фотоблоге. Так, он искренне считает женщин настоящими героями , и только укрепился в этой мысли, когда увидел как его жена совмещала интересное положение со всеми бытовыми заботами и умудрялась оставаться красивой и желанной.

Сергей искренне считает жену героиней (фото: instagram.com/serega_sereda)

"Когда я зашел в операционную, чтобы перерезать пуповину, и увидел Настю на столе, а точнее, то как ей сложно и через что она проходит, для того что бы дать жизнь нашему пацану, я понял одну простую вещь - с этого минуты, этой женщине можно все", - трогательно озвучил свои мысли шоумен.