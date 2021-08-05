MamaRika і з чоловіком розкрили подробиці непростих пологів: "сліпо довірилася як їжачок в тумані"

Співачка зізналася - вона відчувала, що стане мамою з дня на день, хоч за прогнозами пологи були заплановані на 10 серпня. Анастасія приїхала з чоловіком в пологовий будинок на плановий огляд, але лікар вирішив залишити артистку в лікарні, адже розумів – вона може народити в будь-який момент.

"Вже вночі я відчула, що мене тягне живіт (тренувальних переймів у мене не було жодного разу, або ж вони були непомітні), тому це відчуття було новим. Будучи під контролем лікаря, під ранок, ми ж зрозуміли - почалося", - розповіла MamaRika.

MamaRika народила раніше планового терміну - їй робили кесарів розтин (фото :instagram.com/mamarika_official)

До слова, артистка до пологів ніколи не лежала в лікарні, тому все, що відбувається її кідещо лякало.

"Я як їжачок в тумані сліпо довірилася супер бригаді лікарів, і недарма - тому що в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин", - розкрила деякі деталі знаменитість.

Її чоловік Сергій також поділився своїми враженнями і присвятив коханій дружині пост у фотоблозі. Так, він щиро вважає жінок справжніми героями, і тільки зміцнився в цій думці, коли побачив як його дружина поєднувала цікаве положення з усіма побутовими турботами і примудрялася залишатися красивою і бажаною.

Сергій щиро вважає дружину героїнею (фото: instagram.com/serega_sereda)

"Коли я зайшов в операційну, щоб перерізати пуповину, і побачив Настю на столі, а точніше, те як їй складно і через що вона проходить, для того що б дати життя нашому пацану, я зрозумів одну просту річ - з цієї хвилини, цій жінці можна все", - зворушливо озвучив свої думки шоумен.