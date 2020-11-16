UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мамин модник: Эшли Грэм умилила сеть фото 9-месячного сына в стильном наряде

Автор: Lite

Малыш заметно подрос

Эшли Грэм стала мамой в начале этого года, но ее сын Айзек уже успел стать известным на просторах сети. Все дело в том, что модель делилась фото малыша, начиная с первых дней его жизни. Грэм не стеснялась демонстрировать, как кормит ребенка грудью в общественных местах, как меняет ему подгузники и как убаюкивает дома. А теперь, когда мальчик подрос, она решила делать публикации несколько иного характера. В новом посте Эшли показала, каким стильным растет ее сынишка.

Сын Эшли Грэм заметно подрос (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель запостила несколько фото, на которых Айзек примерил худи с капюшоном и брюки из мягкого материала трендового бежевого оттенка. Комфортный костюм отлично сидел и не сковывал движений малыша, который возился с игрушками и бельевой корзиной, сидя на полу в ногах у мамы.
В подписи к фото 33-летняя модель решила сделать акцент на прическе ребенка. "Попсовые кудряшки Айзека", - написала она.

Сеть же в ответ засыпала их с ребенком комплиментами и умиленными высказываниями. "Этот ребенок – это что-то", "Так мило! Так рада за тебя и Джастина!", "Итак, он, кажется, станет большим в одночасье. Ну ладно, это круто", "Он так вырос!", "Он так растет! Еще вчера он только родился", "Это странно, но я хочу его аутфит", "Это слишком мило", - не останавливаются фанаты.

Напомним, ранее Эшли Грэм показала стильный образ с анималистическим принтом, который просто взорвал сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модель