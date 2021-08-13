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Мамина русалочка: Кайли Дженнер очаровала сеть красотой 3-летней дочери

Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер, которая 12-го августа отпраздновала свой 24-й день рождения, пока что не стала делать пост о том, как отметила. Девушка решила сделать акцент на самом главном подарке в своей жизни.

Первым делом она опубликовала трогательное фото со своей дочерью Сторми.

Молодая мама обожает демонстрировать фото своей дочери Сторми. Девочка то и дело появляется в блоге мамы в необычных нарядах и разных локациях. В этот раз малышка примерила образ русалочки. Она снята в бассейне в очаровательном наряде этого сказочного персонажа. Синий топ с рюшами и юбка, напоминающая хвост, мгновенно превратили ее в Ариэль. Девочка плавает в прозрачной голубой воде и выглядит абсолютно счастливой.

Дочь Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники оценили такой креатив мамы и ее дочери, отметив, что она просто вылитая русалочка. Пост собрал более 7 миллионов лайков. Так что Сторми явно будет новой звездой сети.

Напомним, малышка родилась в отношениях Кайли с американским рэпером Трэвисом Скоттом в 2018-м году. Пара уже несколько раз сходилась и расходилась. Но в итоге влюбленные вновь сошлись после длительного перерыва.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян трогательно поздравила Кайли, показав ее архивные фото.

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