Мамина русалочка: Кайли Дженнер очаровала сеть красотой 3-летней дочери

Молодая мама обожает демонстрировать фото своей дочери Сторми. Девочка то и дело появляется в блоге мамы в необычных нарядах и разных локациях. В этот раз малышка примерила образ русалочки. Она снята в бассейне в очаровательном наряде этого сказочного персонажа. Синий топ с рюшами и юбка, напоминающая хвост, мгновенно превратили ее в Ариэль. Девочка плавает в прозрачной голубой воде и выглядит абсолютно счастливой.

Дочь Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники оценили такой креатив мамы и ее дочери, отметив, что она просто вылитая русалочка. Пост собрал более 7 миллионов лайков. Так что Сторми явно будет новой звездой сети.

Напомним, малышка родилась в отношениях Кайли с американским рэпером Трэвисом Скоттом в 2018-м году. Пара уже несколько раз сходилась и расходилась. Но в итоге влюбленные вновь сошлись после длительного перерыва.