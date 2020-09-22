Марийка-попугай: Ефросинина устроила яркий "показ мод" прямо в лесу

Маша Ефросинина - настоящая икона стиля и пример для подражания для многих женщин. При этом 41-летняя телеведущая не боится показаться без макияжа или посмеяться над собой. Но на светских мероприятиях она всегда на высоте и блистает в роскошных луках, как на днях в эфире "Танцев со звездами".

Кроме того, Маша занимается и собственной линейкой удобной и красивой одежды для дома, которую нередко сама же и демонстрирует. Так, звезда эффектно показала всю палитру цветов спортивных костюмов своего бренда, устроив "модное дефиле" прямо в лесу! Видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

В видео Ефросинина идет по лесной тропинке с телефоном в руках в розовом наряде, и по мере ее движения костюм меняет цвет на голубой, лавандовый, коралловый и другие.

"Лісом, полем, через гай, йде Марійка-"папугай". Обожнюю всі кольори наших костюмів", - креативно подписала публикацию знаменитость.

Фолловеры оценили чувство юмора и стиль Маши и оставили ей теплые отзывы в комментариях.

Как же красиво

Ох, я б червоний "заімєла", ніні, фіолетовий..чи м'ятний. Усі, усі хочу

Какая же вы крутая

Вам во всех цветах этих хорошо)

Классно получилось!

Речівка крута

Красота, костюмы великолепные

Они крутые

Маша, вам с челкой очень хорошо, и костюмчики все бомба

Неотразимая

Напомним, роскошная Маша Ефросинина в блестящем наряде раззадорила сеть выпадом с сторону Фреймут на "Танцах со звездами".

К слову, ранее Маша Ефросинина научила эффектно носить трендовый брючный костюм.