MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети: поправилась?

MARUV (Анна Корсун) не только любит наряжаться в эпатажные аутфиты, но и сама их создает под собственной маркой. Певица выступает в качестве модели и снимается в рекламных кампаниях. В этот раз она продемонстрировала комплект, состоящий из топа и леггинсов с прозрачными вставками.
Горячие снимки звезда показала на личной странице в Instagram.
Певица сексапильно позировала перед объективом фотографа и демонстрировала свою аппетитную фигуру со всех ракурсов. Стоит отметить, что в этом комплекте можно тренироваться, а его стоимость составляет 5 000 грн.
"Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой", - подписала фото Анна.
MARUV покрасовалась в соблазнительно комплекте (фото: instagram.com/maruvofficial)
Мнения поклонников разделились: одни восхитились откровенность звезды, другие – раскритиковали ее.
Напомним, что недавно MARUV отметила 30-летие. По случаю юбилея ее муж и директор Александр Корсун подарил жене авто и мотоцикл, о котором она давно мечтала.