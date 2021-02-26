MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV (Анна Корсун) не тільки любить вбиратися в епатажні аутфіти, але і сама їх створює під власною маркою. Співачка виступає в якості моделі і знімається в рекламних кампаніях. На цей раз вона продемонструвала комплект, що складається з топа і легінсів з прозорими вставками.
Гарячі знімки зірка показала на особистій сторінці в Instagram.
Співачка сексапільно позувала перед об'єктивом фотографа і демонструвала свою апетитну фігуру з усіх ракурсів. Варто зазначити, що в цьому комплекті можна тренуватися, а його вартість становить 5 000 грн.
"Будь найяскравішою і стильною спортивною красунею", - підписала фото Ганна.
MARUV покрасувалася у спокусливо комплекті (фото: instagram.com/maruvofficial)
Думки шанувальників розділилися: одні захопилися відвертість зірки, інші – розкритикували її.
Нагадаємо, що нещодавно MARUV відзначила 30-річчя. З нагоди ювілею її чоловік і директор Олександр Корсун подарував дружині авто і мотоцикл, про який вона давно мріяла.