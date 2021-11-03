MARUV сверкнула аппетитными формами в бикини: "эта попа без фотошопа"

Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.) соблазнительно выгнулась у дерева, позируя боком к камере в черном бикини и игриво выпятив попу.

Свой пляжный лук исполнительница дополнила солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

MARUV похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/maruvofficial)

В подписи к снимку MARUV отметила, что никак не изменяла фото с помощью редакторов, а также анонсировала свои концерты в Киеве.

"Рубрика: "Дубайские дни и ночи звездатые очень". Эта попа без фотошопа, поэтому жду ваши лайки. А ещё жду вас на концертах в Киеве 12 и 13 ноября в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.

Фолловеры по достоинству оценили фигуру певицы и искупали ее в комплиментах.