RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

MARUV блиснула апетитними формами в бікіні: "ця попа без фотошопу"

Автор: Styler

Українська співачка MARUV зараз відпочиває в Дубаї і не забула зробити відверте фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила гарячий кадр, на якому зображена біля пальми.

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) спокусливо вигнулася біля дерева, позуючи боком до камери в чорному бікіні і грайливо вип'ятивши попу.

Свій пляжний лук виконавиця доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

MARUV похвалилася спокусливою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/maruvofficial)

У підписі до знімка MARUV зазначила, що ніяк не змінювала фото за допомогою редакторів, а також анонсувала свої концерти в Києві.

"Рубрика: "Дубайські дні і ночі зоряні дуже". Ця попа без фотошопу, тому чекаю ваші лайки. А ще чекаю вас на концертах в Києві 12 і 13 листопада в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.

Фолловери гідно оцінили фігуру співачки і викупали її в компліментах.

  • Стройняшка
  • Не дарма прогиналася під пальмою, фотка вогонь
  • Завжди хороша!!! Браво
  • Діва
  • Шикарна... кхм... панорама
  • Яка, яка ж чудова, неймовірна і незрівнянна Анна Борисівна
  • Прекрасна Марув
  • У мене просто немає слів, вогонь
  • Ну красуня!!! Вогонь!!!
  • Бачимо шикарну попочку, афігенний прогин, все в натурі і ажурі, природність і натуральність. Виглядаєш супер!

Нагадаємо, раніше MARUV зробила відверту заяву про народження дитини.

Читайте LITE в Google News
MARUV