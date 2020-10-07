Маша Ефросинина обеспокоила сеть внешним видом: она дала исчерпывающий ответ

Маша Ефросинина сейчас проходит комплексную программу детоксикации организма, ради чего уехала из города на специализированный медицинский курорт в загородный комплекс неподалеку от Львова. Она признается, что периодически устраивает "генеральную чистку" организма, и такой подход помогает ей не только оздоровиться, но и выглядеть моложе. Мария записала и опубликовала в Instagram видео для всех, кого волнует вопрос детокса, а среди ее поклонников оказалось немало тех, кто проявил живой интерес к теме.

Телеведущая сравнила организм с любимой кухней, на которой царит полнейший беспорядок. Уборка забирает много энергии, она трудозатратна, требует приложить немало усилия, но результат того стоит.

"Наш организм загрязняется намного чаще, чем Вам кажется. Интоксикация происходит практически в каждый момент: экология, воздух, выхлопы авто, любая выкуренная рядом с Вами сигарета, дезинфицирующие и моющие средства, все, что мы кладем в себя, не думая, - неправильное питание, все это мощно приправляется стрессом", - пояснила Маша.

Маша Ефросинина проходит комплексный детокс организма (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая отметила, что многие задают ей вопрос касательно внешнего вида. "Мне написала одна из подписчиц: "Вы выглядите так, будто поехали лечиться от алкогольной зависимости", - со смехом вспомнила Маша. Она уточнила, что во время активной чистки организма он избавляется от шлаков и токсинов, что отражается и на внешнем виде.

Маша также описала, в чем заключается детоксикация. По словам Марии, токсины могут выйти из организма несколькими путями: природно и через кожу, все железы. Для этого, в первую очередь, меняется рацион.

"Вы прибываете на очень лояльном питании: овощи, клетчатка, немного белка. Все для того, чтобы организм начал очищаться. Изымают кофе, все напитки, которые заставляют нервничать и бодриться", - пояснила ведущая, и уточнила, что новичкам лучше устраивать "генеральную уборку организма" под присмотром специалистов.

В подписи к видео Маша поговорила на актуальную в период карантина тему – борьба с коронавирусом.

"Инсайт от докторов, которым я доверяю: больным коронавирусом настоятельно рекомендуют "облегчить" свой рацион. Не хотите есть, не ешьте - главное, пейте много! И уберите всю тяжелую ( жирную, копченую, жаренную, консервированную еду). Вот стол номер пять помните? Вот питайтесь так, диетически. Вирус - это сильнейший стресс для организма, не усугубляйте его паршивой едой. Организму так легче будет справляться", - дала она дельный совет для тех, кто бореться с инфекцией.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала о своем отношении к пластике.

Кстати, Маша Ефросинина сделала чесное признание о детстве.