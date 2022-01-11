Маша Ефросинина покорила сеть редким фото с дочкой: "какая Нана красивая"

Маша Ефросинина редко показывает в сети своего старшего ребенка - 17-летнюю дочь. Девушка не любит публичности и редко разрешает маме публиковать кадры с ней, поэтому поклонники ценят каждый из них. На этот раз ведущая порадовала их милым семейным снимком, на котором появилась и Нана.

Пользователи сети оценили шутку ведущей, а также оставили комплименты в адрес Наны и всей семьи Маши.

На снимке запечатлены все члены семьи звезды во время прогулки: муж Тимур, старшая дочь Нана и младший сын Саша. При этом 42-летняя Маша пьет из стакана, пока остальные смотрят в камеру и улыбаются.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, почему ее дочь досрочно вернулась из Канады. Звездная мама рассказала, что девушка окончила экстерном оба полугодия в колледже. Настоящим стимулом для Наны стала длительная разлука с родными и жизнь вдалеке от них, особенно в условиях пандемии.

Мы также писали, что Маша Ефросинина рассказала историю из жизни дочери, когда выручила девушку и ее друзей, и таким образом стала ближе к Нане и укрепила с ней доверительные отношения.