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Маша Ефросинина покорила сеть редким фото с дочкой: "какая Нана красивая"

Автор: Марина Настевич

Маша Ефросинина редко показывает в сети своего старшего ребенка - 17-летнюю дочь. Девушка не любит публичности и редко разрешает маме публиковать кадры с ней, поэтому поклонники ценят каждый из них. На этот раз ведущая порадовала их милым семейным снимком, на котором появилась и Нана.

Забавное фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке запечатлены все члены семьи звезды во время прогулки: муж Тимур, старшая дочь Нана и младший сын Саша. При этом 42-летняя Маша пьет из стакана, пока остальные смотрят в камеру и улыбаются.

"В семье должен пить кто-то одна… ", - с юмором прокомментировала кадр Ефросинина.

Маша Ефросинина очаровала семейным кадром с мужем и детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети оценили шутку ведущей, а также оставили комплименты в адрес Наны и всей семьи Маши.

  • Как говорится: "п‘яна жінка радість в хаті"
  • Какая у Вас красивая дочь!!!
  • З почуттям гумору як завжди все ок
  • Какая Нана красивая!
  • Нана дозволила себе виставити?
  • Так по-сімейному. Мама - зірка
  • Красивые деточки
  • Які круті
  • Фото отпад!
  • Нана красавица
  • Дочь красавица, а мама у нее огонь

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, почему ее дочь досрочно вернулась из Канады. Звездная мама рассказала, что девушка окончила экстерном оба полугодия в колледже. Настоящим стимулом для Наны стала длительная разлука с родными и жизнь вдалеке от них, особенно в условиях пандемии.

Мы также писали, что Маша Ефросинина рассказала историю из жизни дочери, когда выручила девушку и ее друзей, и таким образом стала ближе к Нане и укрепила с ней доверительные отношения.

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Маша Ефросинина