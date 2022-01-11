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Маша Єфросиніна підкорила мережу рідкісним фото з донькою: "яка Нана красива"

Автор: Марина Настевич

Маша Єфросиніна рідко показує в мережі свою старшу дитину - 17-річну дочку. Дівчина не любить публічності і рідко дозволяє мамі публікувати кадри з нею, тому шанувальники цінують кожен з них. На цей раз ведуча порадувала їх милим сімейним знімком, на якому з'явилася і Нана.

Кумедне фото вона опублікувала у своєму Instagram.

На знімку зображені всі члени сім'ї зірки під час прогулянки: чоловік Тимур, старша дочка Нана і молодший син Саша. При цьому 42-річна Маша п'є зі склянки, поки інші дивляться в камеру і посміхаються.

"У сім'ї повинен пити хтось одна...", - з гумором прокоментувала кадр Єфросиніна.

Маша Єфросиніна зачарувала сімейним кадром з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі оцінили жарт ведучої, а також залишили компліменти на адресу Нани і всієї родини Маші.

  • Як то кажуть: "п'яна жінка радість в хаті"
  • Яка у Вас красива дочка!!!
  • З почуттям гумору як завжди все ок
  • Яка Нана красива!
  • Нана дозволила себе виставити?
  • Так по-сімейному. Мама - зірка
  • Красиві діточки
  • Які круті
  • Фото відпад!
  • Нана красуня
  • Дочка красуня, а мама у неї вогонь

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, чому її дочка достроково повернулася з Канади. Зіркова мама розповіла, що дівчина закінчила екстерном обидва півріччя у коледжі. Справжнім стимулом для Нани стала тривала розлука з рідними і життя далеко від них, особливо в умовах пандемії.

Ми також писали, що Маша Єфросиніна розповіла історію з життя дочки, коли виручила дівчину і її друзів, і таким чином стала ближче до Нани і зміцнила з нею довірчі відносини.

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Маша Єфросиніна