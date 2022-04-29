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Маша Ефросинина рассказала о разлуке с мужем: "дети впервые увидели, как он плакал"

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Дмитрий Войналович

Первый месяц войны ведущая Маша Ефросинина продержалась дома вместе с мужем и детьми, а в конце марта решила уехать с детьми за границу. Тогда же звезда на неопределенный срок попрощалась с мужем Тимуром Хромаевым.

В интервью Лилии Ребрик во время специального выпуска программы "Ранок з Україною"" канала "Украина" знаменитая ведущая признается - это был трудный момент для каждого члена их семьи.

"Дети впервые видели, как он плачет. Мы никогда не расставались так надолго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке", - поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Супруги стараются ежедневно поддерживать связь, но иногда созваниваться не удается, поэтому приходится перебиваться сообщениями.

По словам телезвезды, последнее было "по делам", ведь муж запрещает ей проявлять чувства и плакать.

"Мы с ним говорили об этом, и он сказал, что ему не становится легче, когда я плачу. Хочет видеть нас улыбающимися, слышать, как мы живем и заботимся друг о друге. Радуется историям о том, что мы приобрели собаке новую кровать или сын нарвал мне цветов. А так все у нас сухо происходит, потому что если дать себе проявления нежности - я раскисаю", - призналась Маша.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

И если нежности и романтике ведущая говорит "нет", то абсолютно приземленные капельки внимания считает чем-то сверхважным.

"Последний романтический момент у нас был, когда он по видеосвязи показал мне орхидеи, которые растут у нас дома. Я очень люблю цветы, и у нас на подоконнике в квартире очень много орхидей. Поэтому он мне показал, как хорошо они расцвели и заверил, что ухаживает за ними. Мне стало так приятно, Вот так романтика!" - улыбаясь, рассказала звезда.

Ранее Ефросинина рассказывала, как Киркоров клянчил роли у Владимира Зеленского.

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Маша Ефросинина