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Маша Єфросініна розповіла про розлуку з чоловіком: "діти вперше побачили, як він плакав"

Маша Єфросініна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Дмитрий Войналович

Перший місяць війни ведуча Маша Єфросініна протрималась удома разом із чоловіком і дітьми, а наприкінці березня вирішила виїхати з дітьми за кордон. Тоді ж зірка на невизначений термін попрощалася з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

У інтерв’ю Лілії Ребрик під час спеціального випуску програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" знаменита ведуча зізнається - це був важкий момент для кожного члена їхньої родини.

"Діти вперше бачили, як він плаче. Ми ніколи не розлучались так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомились, і це буде наше перше 2 травня в розлуці", - поділилась Єфросініна.

Маша Єфросініна і Тимур Хромаєв з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подружжя намагається щодня підтримувати зв’язок, але інколи зідзвонюватись не вдається, тому доводиться перебиватись повідомленнями.

За словами телезірки, останнє було "по справах", адже чоловік забороняє їй проявляти почуття і плакати.

"Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не стає легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо та дбаємо одне про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко чи син нарвав мені квітів. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності - я розкисаю", - зізналась Маша.

Маша Єфросініна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

І якщо ніжності та романтиці ведуча каже "ні", то абсолютно приземлені краплинки уваги вважає чимось надважливим.

"Останній романтичний момент у нас був, коли він по відеозв’язку показав мені орхідеї, які ростуть у нас вдома. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні в квартирі дуже багато орхідей. Тож він мені показав, як гарно вони розквітли і запевнив, що доглядає за ними. Мені стало так приємно, оце так романтика!" - усміхаючись, розповіла зірка.

Раніше Єфросиніна розповідала, як Кіркоров клянчив ролі у Володимира Зеленського.

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Маша Єфросиніна