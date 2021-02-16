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Машина, мотоцикл и фотосет топлес: MARUV похвасталась впечатляющими подарками к юбилею

Автор: Lite

MARUV (Анна Корсун) не перестает эпатировать публику смелыми и провокационными нарядами и фотосессиями. Ее давно окрестили «королевой латекса», а пикантные образы не остаются незамеченными – кто-то их неистово критикует, другие же считают верхом сексуальности. И вот, 15 февраля Анна отпраздновала свой 30-й день рождения и по такому случаю подарила сама себе жаркий фотосет топлес.

В Instagram певицы появились чорны-белые кадры, на которых она позирует в прозрачном топе со шнуровкой, под нарядом четко видна обнаженная грудь артистки.

Также по снимкам становится ясно, что низ сексапильного комплекта кружевной. Анна дополнила образ прозрачными длинными перчатками и надела темные очки круглой формы.

"Мне сегодня 30 лет. Могу себе позволить. Happy birthday to me, B*tch!" - подписала дерзкие фото звезда.

MARUV показала горячий фотосет (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники стали поздравлять певицу с юилемм и оставлять для нее комплименты и пожелания

  • Королева латекса
  • Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16
  • Вечно молодая MARUV
  • С днем рождения, красотка-нереалка!
  • Ты Богиня
  • Невероятная
  • Обалдеть, Maruv, ты шикарна

Певица рассказала о впечатляющем подарке от собственного мужа, который ей устроил вечеринку-сюрприз в стиле Гарри Поттера и позвал ее близких и друзей со всех уголочков Украины. Артистку ждали еще два не менее впечатляющих подарка – авто и мотоцикл, о котором она давно мечтала.

"Летом ловите меня на дорогах. Но я аккуратный и очень ответственный водитель", - заверила она.

MARUV показала щедрый подарок от мужа (фото: instagram.com/maruvofficial)

В сториз одной из подруг и по совместительству танцовщиц из шоу-балета MARUV появились впечатляющие кадры с веселой вечеринки певицы. На одном из них та восседает на мотоцикле в клетчатой красно-черной мини-юбке и кожаной курке. Гостья показала косуху поближе – на спине красовалась надпись "wild pussy" (дикая киска).

MARUV устроила дерзкий фотосет на день рождения (фото: instagram.com/aminatamerlanova)

Напомним, что ранее MARUV засветилась в Москве в компании Филиппа Киркорова.

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