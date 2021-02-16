Машина, мотоцикл и фотосет топлес: MARUV похвасталась впечатляющими подарками к юбилею

Также по снимкам становится ясно, что низ сексапильного комплекта кружевной. Анна дополнила образ прозрачными длинными перчатками и надела темные очки круглой формы.

"Мне сегодня 30 лет. Могу себе позволить. Happy birthday to me, B*tch!" - подписала дерзкие фото звезда.

MARUV показала горячий фотосет (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники стали поздравлять певицу с юилемм и оставлять для нее комплименты и пожелания

Королева латекса

Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16

Вечно молодая MARUV

С днем рождения, красотка-нереалка!

Ты Богиня

Невероятная

Обалдеть, Maruv, ты шикарна

Певица рассказала о впечатляющем подарке от собственного мужа, который ей устроил вечеринку-сюрприз в стиле Гарри Поттера и позвал ее близких и друзей со всех уголочков Украины. Артистку ждали еще два не менее впечатляющих подарка – авто и мотоцикл, о котором она давно мечтала.

"Летом ловите меня на дорогах. Но я аккуратный и очень ответственный водитель", - заверила она.

MARUV показала щедрый подарок от мужа (фото: instagram.com/maruvofficial)

В сториз одной из подруг и по совместительству танцовщиц из шоу-балета MARUV появились впечатляющие кадры с веселой вечеринки певицы. На одном из них та восседает на мотоцикле в клетчатой красно-черной мини-юбке и кожаной курке. Гостья показала косуху поближе – на спине красовалась надпись "wild pussy" (дикая киска).

MARUV устроила дерзкий фотосет на день рождения (фото: instagram.com/aminatamerlanova)