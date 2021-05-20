UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: "все перекроено"

Автор: Lite

В сети опубликовали снимок, на котором известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показана в возрасте 13 лет. Фото вызвало бурные обсуждения в сети - многие поклонники отметили, что просто-таки не узнали артистку на юношеском снимке.

Кадр был опубликован на странице в Instagram "Зірковий шлях".

Так, на черно-белом архивном фото Ефросинина запечатлена в клетчатом наряде, с темными волосами до плеч и челкой.

Справа же показали, как ведущая выглядит сейчас - все тот же цвет волос и челка, но вот лицо несколько изменилось.

В сети показали, как Маша Ефросинина выглядела в 13 лет (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Пользователи сети принялись активно обсуждать снимок. Многие признались, что ведущая сильно изменилась, а некоторые заподозрили Машу в пластике. Другие же отметили, что она похожа на свою маму.

К слову, сама Ефросинина всегда заявляла, что не прибегала к услугам пластических хирургов и ничего в себе не меняла.

  • Пластика і красуня
  • Видно сразу, что сделана пластика носа и губ
  • Будто не Мария в 13 лет
  • Свого обличчя майже не залишилось... все штучне......
  • Копія мама!!!
  • Супер. Ее дочь очень похожа на Машу в 13 лет.
  • А губы то накачала
  • Комки Биша удалены
  • Різниця, коли є гроші для догляду і немає
  • А я не думаю що там пластика, просто змінилась, як багато хто з нас
  • Краща у 13 років. Натуральна була
  • Як багато пластики!
  • Два разных человека, самое страшное, дети смотрят на картинку звезд и думают все идеальные, а если смотреть оригинал...
  • 2 разных человека
  • Цікаво, а що там залишилось від Маші? Все перекроєно
  • Ще одна вся перекроєна
  • Довела себя до тени

Ранее мы писали, что 41-летняя Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Маша Ефросининаведущая