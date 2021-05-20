Машу Ефросинину не узнали на юношеском фото: "все перекроено"

Так, на черно-белом архивном фото Ефросинина запечатлена в клетчатом наряде, с темными волосами до плеч и челкой.

Справа же показали, как ведущая выглядит сейчас - все тот же цвет волос и челка, но вот лицо несколько изменилось.

В сети показали, как Маша Ефросинина выглядела в 13 лет (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Пользователи сети принялись активно обсуждать снимок. Многие признались, что ведущая сильно изменилась, а некоторые заподозрили Машу в пластике. Другие же отметили, что она похожа на свою маму.

К слову, сама Ефросинина всегда заявляла, что не прибегала к услугам пластических хирургов и ничего в себе не меняла.