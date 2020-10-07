Без масок: как Кейт Миддлтон и принц Уильям встречали Зеленских в Букингемском дворце (фото)

Президент Украины встретился с герцогами Кембриджскими

Кейт Миддлтон и принц Уильям в последнее время часто проводят встречи и наносят визиты. На днях признанная икона стиля провела митинг со студентами Университета Дерби, где обсудила учебу в условиях пандемии. А спустя несколько часов пресс-служба королевской семьи поделилась подробностями встречи герцогов Кембриджских с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Встреча прошла в отличной атмосфере (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На официальной странице Кенсингтонского дворца в сети Instagram, а также в блоге Елены Зеленской уже появились фото с мероприятия. По ним можно судить не только о радостной атмосфере встречи, но и о как всегда безупречных образах первой леди Украины и супруги принца Уильяма. Которые, впрочем, вызвали неоднозначную реакцию пользователй сети.

Фото вызвало неоднозначную реакцию в сети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон выбрала для встречи ярко-синее платье своего любимого фасона длиной чуть ниже колен. С длинными рукавами, V-образным вырезом, широким ремнем на талии и пышной юбкой, оно смотрелось женственно и стильно. Дополнили наряд туфли телесного оттенка и изысканные украшения. Волосы герцогине уложили мягкими волнами. Елена Зеленская надела костюм белого цвета: жакет с контрастным коричневым поясом и юбку ассиметричного кроя, которые дополнила туфлями на невысокой шпильке. В руках она держала клатч в тон поясу. Принц Уильям и Владимир Зеленский надели классические черные костюмы.

Герцоги Кембриджские встретили президента Украины и первую леди во дворце (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Интересная деталь, которую тут же отметили интернет-пользователи: никто из присутствующих не надел главный нынче "аксессуар" – защитную маску. В комментариях развернулась целая дискуссия, почему главы государств игнорируют столь важный элемент защиты в период пандемии.

Ранее мы писали, могут ли украинки позволить себе уход за кожей, который использует Кейт Миддлтон.