Массивная цепь и футболка-оверсайз: Маша Полякова восхитила поклонников стильным луком

Маша Полякова по популярности среди фолловеров в соцсети уже догоняет свою знаменитую маму Олю Полякову. Только Маша, в основном, покоряет поклонников своими стильными луками. Так недавно девушка предстала в своем Instagram в стильном образе, который напомнил фанатам диснеевскую принцессу.

Теперь Маша просто соскучилась по лету - и запостила фото со сладкой ватой в руках и при полном летнем параде: массивные кроссовки, широкая футболка-оверсайз, крупная цепь на шее и силиконовая прозрачная сумочка через плечо - образ девушки так понравился ее подписчикам, что ее просто засыпали комплиментами.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Мяу", "Модный лук", "Красотка!", "Какая ты классная", "Крутая!", "Просто огонь", - написали фолловеры.

Напомним, что Оля Полякова не так давно оказалась в центре скандала после концерта в Дубае, где Филипп Киркоров, который тоже выступал на мероприятии, назвал их совместное выступление воссоединением Украины и России.