Масивний ланцюг і футболка-оверсайз: Маша Полякова захопила шанувальників стильним цибулею

Маша Полякова по популярності срели фоловерів у соцмережі вже наздоганяє свою знамениту маму Олю Полякову. Тільки Маша, в основному, підкорює шанувальників своїми стильними луками. Так нещодавно дівчина постала в своєму Instagram в стильному образі, який нагадав фанатам диснеївську принцесу.

Тепер Маша просто скучила за літом - і запостила фото з солодкою ватою в руках і при "повному параді": масивні кросівки, широка футболка-оверсайз, крупний ланцюг на шиї і силіконова прозора сумочка через плече - образ дівчини так сподобався її фоловерам, що її просто засипали компліментами.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Мяу", "Модний лук", "Красуня!", "Яка ти класна", "Крута!", "Просто вогонь", - написали фоловери.

Нагадаємо, що Оля Полякова не так давно опинилася в центрі скандалу після концерту в Дубаї, де Філіп Кіркоров, який теж виступав на заході, назвав їх спільний виступ возз'єднанням України і Росії.