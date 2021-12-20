Мечта фаната: 5 знаменитостей, которые связали себя узами брака с поклонниками

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Одна из самых крепких и романтичных звездных пар связала себя узами брака в 2018-м году. Но познакомились будущие супруги десятью годами ранее, когда Хейли была обычной школьницей, а Бибер уже выпустил первый клип и работал над первым альбомом. Нельзя сказать, что она была ярой поклонницей Бибера – по словам девушки, она никогда не была ничьей поклонницей. Но редко какая школьница не заслушивалась хитами Джастина.

"Я никогда не была суперфаном, ни его, ни кого-либо другого. Такой безумной, кричащей штучкой. Я не думала об этих встречах в каком-то этаком смысле, но он был безумно симпатичным", - вспоминает супруга Джастина.

Хейли и Джастина познакомил отец девушки (фото: Getty Images)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Когда герцоги Кембриджские познакомились, оба учились в университете Шотландии. Уильям был не просто студентом, а вторым в очереди на престол, и Кейт это знала. "Я действительно думаю, что стала ярко-красной, когда встретила его, мне хотелось убежать от смущения", - рассказала Кейт в одном из интервью. Однако вскоре пара поняла, что у них много общего.

Год они были просто друзьями, а после совместной лыжной прогулки в 2004 перестали скрывать свой роман. В начале 2007-го года у пары был небольшой кризис, после которого они поженились. С тех пор принц и его бывшая поклонница живут душа в душу.

Кейт и Уильям познакомились студентами (фото: Getty Images)

Том Круз и Кэти Холмс

Актриса Кэти Холмс всегда была ярой поклонницей Тома Круза и мечтала выйти за него замуж. О чем неоднократно признавалась в интервью. Как и в том, что на стене у нее висит плакат с изображением Тома. И небеса услышали ее молитвы – как последователь саентологии, Том послушался своих наставников, которые посчитали Холмс идеальной супругой для звезды "Миссии невыполнимой". В 2006-м у пары родилась дочь Сури.

Правда, вскоре все те же саентологи занесли Сури и Кэти в "черный список" лиц, с которыми последователям учения запрещается общаться. И Том вновь послушался их, легко разрушив свой брак.

Том Круз - мечта наяву для Кэти (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Гвинет Пэлтроу и звезда Coldplay Крис Мартин были одной из самых известных пар Голливуда. И до начала романа Крис был известен как один из самых больших поклонников актрисы и гуру здорового образа жизни Гвинет. Певец часто шутил о свиданиях с оскароносной актрисой, а после того, как они встретились за кулисами на концерте Coldplay, эти шутки перестали біть шутками. Оказалось, что Гвинет тоже в восторге от Криса, и пара, естественно, поладила.

В браке с Крисом родилось двое детей (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Николас Кейдж и Элис Ким

Когда в 2004 году 19-летняя Элис Ким познакомилась со своим кумиром, она работала официанткой. И симпатия оказалась взаимной. Голливудский актер сразу обратил внимание на милую девушку. Ни разный социальный статус, ни 10-летняя разница в возрасте не помешала пара вскоре пожениться и родить ребенка. Правда, к 2016-м брак все же распался.