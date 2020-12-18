Мечтаю о семье: Анна Ризатдинова высказалась о свадьбе с Мельником и планах на будущее

Анна Ризатдинова в этом году вновь зажгла на "Танцах со звездами", и на этот раз нашла на главном паркете страны свою любовь – между гимнасткой и футболистом Сергеем Мельником вспыхнула искра, которая может перерасти в нечто куда более серьезное! Так, спортсменка признается, что мечтает о семье, хоть предложение руки и сердца пока и не получила. О своих ожиданиях от наступающего года и личных секретах Анна рассказала Александре Кучеренко в программе "33 за 3".

Гимнастка призналась, что по шкале приоритетов семью ставит выше карьеры. Если ранее Анна выбирала золотую медаль, но сейчас ее приоритет - золотое кольцо.

Также она заявила, что Сергей Мельник, роман с которым закрутился во время "Танцев со звездами 2020", еще не сделал ей предложение.

Сергей и Анна не слишком распространяются о своем романе (фото: instagram.com/sergeimelnik)

"Я больше никогда не буду сразу доверять мужчинам. Настоящий мужчина это тот, кто любит меня. Я хотела бы, чтобы в 2021 году у меня появилась семья", - призналась гимнастка.

Спортсменка считает самой привлекательной мужской частью тела торс. А самыми сексуальными украинскими мужчинами-знаменитостями Ризатдинова называет Иракли Макацария, Олега Винника и Андрея Шевченко.

Она также назвала топ-3 своих лучших качества: красивая, добрая, мудрая. Анна рассекретила комплекс, который ей удалось побороть – знаменитость считала, что у нее не красивые ноги.

Анна сделала личные признания и поделилась мечтами

Спортсменка озвучила наибольшую сумму, которую получила за победу в соревнованиях - 50 000 долларов, а также призналась, что имеет 2 квартиры.

Максимальный вес гимнастки достигал 65 кг – это было во время беременности, а вот минимальный составлял 52 кг.

Анна заявила, что никогда не позволит себе сниматься обнаженной. "Однозначно нет. Спортсмены должно оставаться спортсменами, должна быть какая-то грань", - убеждена она.

Напомним, что ранее Анна Ризатдинова научила чувствовать себя уверенно в кадре.