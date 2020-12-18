Мрію про сім'ю: Ганна Різатдінова висловилася про весілля з Мельником і плани на майбутнє

Ганна Різатдінова у цьому році знову запалила на "Танцях із зірками", і на цей раз знайшла на головному майданчику країни свою любов – між гімнасткою і футболістом Сергієм Мельником спалахнула іскра, яка може перерости в щось більш серйозне! Так, спортсменка зізнається, що мріє про сім'ю, хоч пропозицію руки і серця поки і не отримала. Про свої очікування від нового року і особисті секрети Ганна розповіла Олександрі Кучеренко в програмі "33 за 3".

Гімнастка зізналася, що за шкалою пріоритетів сім'ю ставить вище кар'єри. Якщо раніше Ганна вибирала золоту медаль, але зараз її пріоритет - золота обручка.

Також вона заявила, що Сергій Мельник, роман з яким закрутився під час "Танців з зірками 2020", ще не зробив їй пропозицію.

Сергій та Анна не дуже поширюються про свій роман (фото: instagram.com/sergeimelnik)

"Я більше ніколи не буду відразу довіряти чоловікам. Справжній чоловік - це той, хто любить мене. Я хотіла б, щоб у 2021 році у мене з'явилася сім'я", - зізналася гімнастка.

Спортсменка вважає найпривабливішою чоловічою частиною тіла торс. А найсексуальнішими українськими чоловіками-знаменитостями Різатдінова називає Іраклі Макацарія, Олега Винника та Андрія Шевченко.

Вона також назвала топ-3 найкращих якості: красива, добра, мудра. Ганна розсекретила комплекс, який їй вдалося побороти – знаменитість вважала, що у неї не красиві ноги.

Анна зробила особисті визнання і поділилася мріями

Спортсменка озвучила найбільшу суму, яку отримала за перемогу у змаганнях - 50 000 доларів, а також зізналася, що має 2 квартири.

Максимальна вага гімнастки досягала 65 кг – це було під час вагітності, а ось мінімальна становила 52 кг.

Ганна заявила, що ніколи не дозволить собі зніматися оголеною. "Однозначно ні. Спортсмени повинні залишатися спортсменами, повинна бути якась межа", - переконана вона.

Нагадаємо, що раніше Ганна Різатдінова навчила почувати себе впевнено в кадрі.