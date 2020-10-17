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Меган Маркл сделала заявление о сыне и пояснила, почему пропала из соцсетей

Автор: Ольвия Агаркова

Меган Маркл поделилась откровениями о сыне и своих волевых решениях

Меган Маркл постепенно развивает социальную и общественную активность в США, куда перебралась с мужем принцем Гарри и и сыном Арчи после того, как в январе сложила свои королевские полномочия. Так, герцогиня Сассекская приняла участие в спецпроекте журнала Fortune - саммите, в ходе которого рассказала, почему пропала из соцсетей и сделала признание о сыне Арчи и влиянии своих кардинальных решений на судьбу мальчика.

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Инервью Маркл появилось в Twitter–аккаунте издания. Меган призналась – все, что она сейчас делает, - ради Арчи. Она отметила, что материнство пробудило в ней смелость.

"Возможно, со стороны многое кажется рискованным, но... Если ты живешь настоящей жизнью, не знаю, может ли что-то казаться риском. Ты просто делаешь то, что является правильным. Материнство вообще делает вас более смелым человеком и заставляет больше беспокоиться о мире, в котором будут жить наши дети. Каждый день я думаю, как я могу сделать этот мир лучше для Арчи? И это стремление мы разделяем с мужем", - призналась жена принца Гарри.

Маркл рассказала, что давно пропала из соцсетей ради личного спокойствия – это ее осознанный выбор. Когда-то у знаменитости был личный бизнес-профиль, но она давно его закрыла. А вот официальный Instagram-аккаунт герцогов Сассекских обслуживала целая комманда.

"Не взаимодействовать с соцсетями - мой личный выбор, я уже не знаю, что там происходит, и по многим причинам - мне это очень помогает. Но у меня много опасений насчет тех, кто этим одержим", - заявила Меган.

Всем, кто не может решится на принятие кардинальных решений, герцогиня Сассекская посоветовала вспомнить фразу - "Моя вера сильнее моего страха", и действовать.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые сделали официальные портреты после отречения от королевских полномочий. Пара примет участие в специальном саммите TIME100.

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