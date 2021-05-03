Меладзе высказался о скандальном Моргенштерне: молодежь хорошо чувствует фальшь

"Я занимался молодежными проектами, но это для меня сейчас — самая сложная штука, потому что там действуют свои алгоритмы. Музыку для нового поколения должен писать человек их возраста. Молодежь очень хорошо чувствует фальшь. Вот Моргенштерн близок подросткам, это их человек, который говорит с ними на одном и том же языке", - поделился своей версией успеха рэпера у подрастающего поколения композитор.

Российский рэпер Моргенштерн запрещен в Украине (фото: instagram.com/morgen shtern)

Стоит отметить, что Валеев весьма странно отреагировал на новость о своем внесении в черный список Минкульта. Он признался, что обожает украинских поклонников и надеется, что соберет в Украине стадион, если "дяди в пиджаках одумаются".