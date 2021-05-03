Меладзе висловився про скандального Моргенштерна: молодь добре відчуває фальш

"Я займався молодіжними проектами, але це для мене зараз — найскладніша штука, тому що там діють свої алгоритми. Музику для нового покоління має писати людина їхнього віку. Молодь дуже добре відчуває фальш. Ось Моргенштерн близький підліткам, це їх людина, яка говорить з ними на одній і тій же мові", - поділився своєю версією успіху репера у підростаючого покоління композитор.

Російський репер Моргенштерн заборонений в Україні (фото: instagram.com/morgen shtern)

Варто зазначити, що Валєєв вельми дивно відреагував на новину про своє внесення в чорний список Мінкульту. Він зізнався, що обожнює українських шанувальників і сподівається, що збере в Україні стадіон, якщо "дяді в піджаках одумаються".