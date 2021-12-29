Melovin удивил признанием об отношениях с партнершей по "Танцам со звездами": больше чем

Melovin и его партнерша по проекту "Танцы со звездами 2021" Лиза Русина стали одной из самых эпатажных и скандальных пар за всю историю проекта. Вишенкой на торте стало и то, что певец неожиданно поцеловал пдевушку во время своей прощальной речи на проекте. Поклонникам артиста полюбилась пару певца и танцовщицы и они заподозрили молодых людей в романе.

Сам эпатажный музыкант в интервью для программы " Ужин с Дороти " на YouTube-канале DOROTYE лишь подтвердил догадки фанов о том, что его с Лизой связывает больше, чем дружба. Он с особым трепетом отзывается о девушке.

"С Лизой мы больше чем. Мне кажется, что я влюбился. Таких девушек реально мало. Я могу о Лизе много говорить, и у меня прямо трепет просыпается внутри. Лиза - одна из моих главных находок этого года", - признался MELOVIN.

Melovin и Лиза Русина эаптировали и удивляли в каждом номере (фото: instagram.com/melovin_official)

Также певец сделл интригующее признание о сексе и любви.

"В этом году я понял, что такое не трах*ться, а заниматься любовью. Это удивительно. Это другое совсем. Когда ты можешь в глаза смотреть и ты любишь, а не просто процесс", – отметил певец.

Кроме того, певец рассказал о своих самых длительных отношениях в жизни. Ранее он уже признавался, что 6 лет встречался с парнем, но в начале этого года пара разошлась. Более того, свидания молодых людей происходили буквально под носом у родителей артиста, а те даже не подозревали о происходящем.

"Человек был у меня постоянно дома, это как моя кровь, это моя самая родная душа. Они узнали о том, что мы были вместе, только в январе. Для мамы это был каминг-аут. Я понимал, что отношения себя изжили. Становится скучно. Я ложился с этим человеком перед сном и думал: люблю или не люблю?" - вспомнил о сложном периоде артист.

Он отметил, что все новогодние праздники молодые люди провели в напряжении, и начало года ознаменовалось неминуемым расставанием.

"Было очень тяжело, это привычка. Это все перешло а-ля брат за брата за основу взята, дружба-дружба. Любовь ушла на второй план. Это когда пары стали настолько близкими, что они как супердрузья", - поделился Melovin.