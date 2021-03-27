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Такой меня еще никто не видел: Регина Тодоренко решилась на кардинальное преображение

Автор: Lite

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко решилась на кардинальное преображение. 30-летняя звезда обрезала свои длинные локоны, причем сделала это самостоятельно, а процесс сняла на камеру.

Видеоролик, в котором она мастерски управляется с ножницами и отрезает себе внушительный клок волос, теледива разместила в Instagram.

При этом Регина несколько нервно смеется, а в конце даже вскрикивает. Видео снято в салоне красоты, так что далее за дело видимо принялся все же парикмахер.

К слову, произошло это все в Дубае, где сейчас отдыхает красотка.

Тодоренко призналась, что ей нелегко было решиться на этот шаг, ведь в последний раз она так сильно меняла прическу целых 23 года назад.

Регина Тодоренко обрезала свои длинные волосы

"Состригла все ненужное и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубай вручил мне ножницы и сказал:”Cut it!” Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!" - поделилась эмоциями Регина.

Результат стрижки она обещала показать вскоре и обещает, что он всех удивит.

"Результат я покажу вам чуть позже, но такой меня ещё никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна - время перемен", - написала ведущая.

В сториз она рассказала, что в общей сложности отрезала около 30 см волос.

Мнения поклонников разделились - некоторым жалко длинных волос Регины, другие же уверены, что перемены к лучшему и с нетерпением ждут фото звезды в новом образе.

  • Не зубы, отрастут
  • Вообще давно надо было состричь. Так как волосы сухие и выглядят не здорово
  • Нееееет, такие шикарные волосы, такая шикарная длина
  • Длинные волосы всегда лучше, пока молоды
  • Жалко волосы, но перемены нужны иногда
  • Горжусь! Тебе офигенно
  • Перемены к лучшему
  • Только не стрижка! Тебе очень хорошо с длинными волосами
  • Ого, вот это поворот
  • Ой, ждём ждём с нетерпением какая же ты теперь
  • Вам не жалко! Столько лет ростили, а тут раз и состригли
  • Ничего себе, думаю тебе пойдет

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни, которая была у многих великих людей.

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Новости Украины Регина Тодоренковедущая
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