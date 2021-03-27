Такой меня еще никто не видел: Регина Тодоренко решилась на кардинальное преображение

При этом Регина несколько нервно смеется, а в конце даже вскрикивает. Видео снято в салоне красоты, так что далее за дело видимо принялся все же парикмахер.

К слову, произошло это все в Дубае, где сейчас отдыхает красотка.

Тодоренко призналась, что ей нелегко было решиться на этот шаг, ведь в последний раз она так сильно меняла прическу целых 23 года назад.

Регина Тодоренко обрезала свои длинные волосы

"Состригла все ненужное и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубай вручил мне ножницы и сказал:”Cut it!” Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!" - поделилась эмоциями Регина.

Результат стрижки она обещала показать вскоре и обещает, что он всех удивит.

"Результат я покажу вам чуть позже, но такой меня ещё никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя. Весна - время перемен", - написала ведущая.

В сториз она рассказала, что в общей сложности отрезала около 30 см волос.

Мнения поклонников разделились - некоторым жалко длинных волос Регины, другие же уверены, что перемены к лучшему и с нетерпением ждут фото звезды в новом образе.