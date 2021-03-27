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Такою мене ще ніхто не бачив: Регіна Тодоренко зважилася на кардинальне перетворення

Автор: Lite

Телеведуча і актриса Регіна Тодоренко зважилася на кардинальне перетворення. 30-річна зірка обрізала свої довгі локони, причому зробила це самостійно, а процес зняла на камеру.

Відеоролик, в якому вона майстерно вправляється з ножицями і відрізає собі значний жмут волосся, теледіва розмістила в Instagram.

При цьому Регіна дещо нервово сміється, а в кінці навіть скрикує. Відео знято в салоні краси, так що далі за справу мабуть взявся все ж перукар.

До речі, відбулося це все в Дубаї, де зараз відпочиває красуня.

Тодоренко зізналася, що їй нелегко було зважитися на цей крок, адже в останній раз вона так сильно змінювала зачіску цілих 23 роки тому.

Регіна Тодоренко обрізала свої довгі коси

"Зістригла все непотрібне і тепер я вільна. Не повірите, але останній раз я кардинально змінювалася 23 роки тому! В 7 років перед школою мені зробили стрижку каре, і то однією з причин стали воші, яких легше вичісувати з короткого волосся. І ось вчора я зрозуміла, що настав час, я готова до змін. Приголомшливий майстер з Дубай вручив мені ножиці і сказав:"Cut it!" Для мене було важливо самій зробити цей крок. Хтось дозволяє собі мінятися кожен місяць, а я іноді після підстригання кінчиків плакала в туалеті, а один раз у мене навіть трапилася істерика, коли майстер прибрав не 2 см, а 5!" - поділилася емоціями Регіна.

Результат стрижки вона обіцяла показати незабаром і обіцяє, що він усіх здивує.

"Результат я покажу вам трохи пізніше, але такою мене ще ніхто не бачив. Сьогодні вранці, проходячи повз дзеркала, я дуже здивувалася, побачивши нову себе. Весна - час змін", - написала ведуча.

У сториз вона розповіла, що в загальній складності відрізала близько 30 см волосся.

Думки шанувальників розділилися - деяким шкода довгого волосся Регіни, інші ж впевнені, що зміни на краще і з нетерпінням чекають фото зірки в новому образі.

  • Не зуби, відросте
  • Взагалі давно треба було зістригти. Так як волосся сухе і виглядає не здорово
  • Ніііі, таке шикарне волосся, така шикарна довжина
  • Довге волосся завжди краще, поки молоді
  • Шкода волосся, але зміни потрібні іноді
  • Пишаюся! Тобі офігенно
  • Зміни на краще
  • Тільки не стрижка! Тобі дуже добре з довгим волоссям
  • Ого, ось це поворот
  • Ой, чекаємо чекаємо з нетерпінням яка ж ти тепер
  • Вам не шкода! Стільки років ростили, а тут раз і зістригли
  • Нічого собі, думаю тобі піде

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася про свою невиліковну хворобу, яка була у багатьох великих людей.

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Новини України Регіна Тодоренковедущая
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