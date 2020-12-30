Меня практически хоронят: Ефросинина рассказала, как на самом деле переносит COVID-19

Маша Ефросинина, недавно заболевшая коронавирусом, опровергла слухи о своем плохом состоянии.

В своих Instagram-stories телеведущая рассказала, что с ней все хорошо.

"Меня пресса практически хоронит. Поэтому я решила выйти на связь, сказать, что со мной все в порядке, я здорова, почти. По анализам я здорова полностью", - говорит Ефросинина.

Она отметила, что эмоционально пока еще восстанавливается.

"По своему состоянию ментальному… На какие-то легкомысленные посты у меня настроения пока нет. Меня поймут, наверное те, кого эта зараза тоже зацепила", - добавила она.

Маша Ефросинина опровергла фейки о своем тяжелом состоянии (скрин: instagram.com/stories/mashaefrosinina)

Маша поблагодарила своих фанов за поддержку и немыслимое количество подарков, которые она получила под елку.

"Я восстанавливаюсь очень быстро. Просто эти две недели, они… Впервые в моей жизни были такие две недели", - призналась телеведущая.

Она добавила, что переболела в легкой форме, поэтому ей грех жаловаться.

Напомним, что около двух недель назад стало известно, что Маша Ефросинина заболела коронавирусом.