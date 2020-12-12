Она меня простила: выбывший участник "Холостячки" сделал признание о девушке за пределами проекта

В восьмом выпуске проекта "Холостячка" Ксения Мишина встретилась с родными троих избранников – родителями и сестрой Алексея Трегубенко, дочкой Элей Александра Эллерта, а также мамой и сестрой Андрея Рыбака. С последним у актрисы сложились непростые отношения – в прошлом выпуске парень признался, что за пределами проекта его ждет девушка. Ксения сложно переживала откровения Андрея, ведь он запал ей в душу, и решила расставить точки над "і" уже после общения с его близкими. Так, Ксения усилием воли решила попрощаться с парнем и вернула ему подарок – коробку, которую тот ранее презентовал актрисе. На пост-шоу Андрей высказался о таинственной девушке Алине, которая ждала парня за пределами шоу, ведь он пообещал ей не влюбляться в главную героиню.

Рыбак отметил, что считал себя и Ксению идеальной парой. Ранее он не понимал, как это – хотеть быть с одной-единственной девушкой и разделить с ней жизнь, но Ксения перевернула его представления об отношениях.

"У нас совершенно не совпадают взгляды (все эти медитации), но я понимаю, что на каком-то другом, ментальном уровне – просто интересно с человеком", - заявил он в студии пост-шоу.

Андрей Рыбак извинился перед Алиной (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Он также признался, что встретился с девушкой Алиной по возвращению с проекта, и они даже пообщались.

"Мы встретились с ней, я ей все рассказал. Она меня простила за все, что было в прошлом. Я даже не пытаюсь построить с ней отношения, потому что мне стыдно перед ней", - признался он.

Напомним, что ранее Андрей Рыбак рассекретил подробности своих отношений за пределами проекта и объяснился.