Вона мене пробачила: учасник, що вибув з шоу "Холостячка", зробив зізнання про дівчину за межами проекту

У восьмому випуску проекту "Холостячка" Ксенія Мішина зустрілася з рідними трьох обранців – батьками і сестрою Олексія Трегубенко, донькою Елею Олександра Еллерта, а також мамою і сестрою Андрія Рибака. З останнім у актриси склалися непрості стосунки – у минулому випуску хлопець зізнався, що за межами проекту його чекає дівчина. Ксенія важко переживала одкровення Андрія, адже він запав їй у душу, і вирішила розставити крапки над "і" вже після спілкування з його близькими. Так, Ксенія зусиллям волі вирішила попрощатися з хлопцем і повернула йому подарунок – коробку, яку той раніше презентував актрисі. На пост-шоу Андрій висловився про таємничу дівчину Аліну, яка чекала хлопця за межами шоу, адже він пообіцяв їй не закохуватися в головну героїню.

Рибак зазначив, що вважав себе і Ксенію ідеальною парою. Раніше він не розумів, як це – хотіти бути з однією-єдиною дівчиною і розділити з нею життя, але Ксенія перевернула його уявлення про стосунки.

"У нас абсолютно не збігаються погляди (всі ці медитації), але я розумію, що на якомусь іншому, ментальному рівні – просто цікаво з людиною", - заявив він в студії пост-шоу.

Андрій Рибак вибачився перед Аліною (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Він також зізнався, що зустрівся з дівчиною Аліною по поверненню з проекту, і вони навіть поспілкувалися.

"Ми зустрілися з нею, я їй все розповів. Вона мене пробачила за все, що було в минулому. Я навіть не намагаюся побудувати з нею стосунки, тому що мені соромно перед нею", - зізнався він.

Нагадаємо, що раніше Андрій Рибак розсекретив подробиці своїх стосунків за межами проекту.