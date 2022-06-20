UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мгновения хрупкого мира: Ребрик покорила милыми фото с дочерьми в лавандовом поле

Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик устроила яркую и стильную семейную фотосессию со своими дочерьми. В качестве локации она выбрала невероятно живописные лавандовые поля.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Для фотосета Лилия выбрала женственные летние платья для всех - сама она была в голубом наряде, а 9-летняя Диана и 4-летняя Полина в розовых в белый горошек.

На кадрах мама с дочками катаются на качелях, гуляют и бегают по лавандовому полю, а также нежно обнимают и целуют друг друга, счастливо улыбаясь.

"Ловим мгновения такого хрупкого мира. Хочется, чтобы дети имели детство…", - подписала фотографии Ребрик.

Лилия Ребрик умилила нежными кадрами с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая также выложила добавила трогательное стихотворение от своей подписчицы Татьяны Лищук.

"Якщо живі, то треба жити,

коли вже випав такий шанс.

Всміхатись, трепетно любити,

занурившись в лавандовий Прованс.

Якщо живі, то треба жити,

коли знов випав новий день.

Дивитись , як радіють діти,

виймаючи цукерки із кишень.

Якщо живі, то треба далі жити,

та, знаючи ціну живих хвилин.

Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти

і як досягнуть незагублених вершин".

"Спасибо за такие нужные слова сейчас. Это так важно осознавать, что улыбки сейчас не раздражают, а наоборот вдохновляют и мотивируют", - поблагодарила ее Лилия.

Наопмним, ранее Виктор Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках.

Мы также писали, что Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями и показала милые фото.

Читайте LITE в Google News
Лилия Ребрик