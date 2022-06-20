Мгновения хрупкого мира: Ребрик покорила милыми фото с дочерьми в лавандовом поле

Украинская телеведущая Лилия Ребрик устроила яркую и стильную семейную фотосессию со своими дочерьми. В качестве локации она выбрала невероятно живописные лавандовые поля.
Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Для фотосета Лилия выбрала женственные летние платья для всех - сама она была в голубом наряде, а 9-летняя Диана и 4-летняя Полина в розовых в белый горошек.
На кадрах мама с дочками катаются на качелях, гуляют и бегают по лавандовому полю, а также нежно обнимают и целуют друг друга, счастливо улыбаясь.
"Ловим мгновения такого хрупкого мира. Хочется, чтобы дети имели детство…", - подписала фотографии Ребрик.
Лилия Ребрик умилила нежными кадрами с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ведущая также выложила добавила трогательное стихотворение от своей подписчицы Татьяны Лищук.
"Якщо живі, то треба жити,
коли вже випав такий шанс.
Всміхатись, трепетно любити,
занурившись в лавандовий Прованс.
Якщо живі, то треба жити,
коли знов випав новий день.
Дивитись , як радіють діти,
виймаючи цукерки із кишень.
Якщо живі, то треба далі жити,
та, знаючи ціну живих хвилин.
Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти
і як досягнуть незагублених вершин".
"Спасибо за такие нужные слова сейчас. Это так важно осознавать, что улыбки сейчас не раздражают, а наоборот вдохновляют и мотивируют", - поблагодарила ее Лилия.
Наопмним, ранее Виктор Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках.
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