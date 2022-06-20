Миті крихкого миру: Ребрик підкорила милими фото з дочками в лавандовому полі

Українська телеведуча Лілія Ребрик влаштувала яскраву і стильну сімейну фотосесію зі своїми дочками. В якості локації вона вибрала неймовірно мальовничі лавандові поля.
Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для фотосету Лілія вибрала жіночні літні сукні для всіх - сама вона була в блакитному вбранні, а 9-річна Діана і 4-річна Поліна в рожевих в білий горошок.
На кадрах мама з дочками катаються на гойдалках, гуляють і бігають по лавандовому полю, а також ніжно обіймають і цілують одна одну, щасливо посміхаючись.
"Ловимо миті такого крихкого миру. Хочеться, щоб діти мали дитинство...", - підписала фотографії Ребрик.
Лілія Ребрик розчулила ніжними кадрами з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ведуча також виклала зворушливий вірш від своєї підписниці Тетяни Ліщук.
"Якщо живі, то треба жити,
коли вже випав такий шанс.
Всміхатись, трепетно любити,
занурившись в лавандовий Прованс.
Якщо живі, то треба жити,
коли знов випав новий день.
Дивитись , як радіють діти,
виймаючи цукерки із кишень.
Якщо живі, то треба далі жити,
та, знаючи ціну живих хвилин.
Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти
і як досягнуть незагублених вершин".
"Дякую за такі потрібні слова зараз. Це так важливо усвідомлювати, що посмішки зараз не дратують, а навпаки надихають і мотивують", - подякувала їй Лілія.
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