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Миті крихкого миру: Ребрик підкорила милими фото з дочками в лавандовому полі

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик влаштувала яскраву і стильну сімейну фотосесію зі своїми дочками. В якості локації вона вибрала неймовірно мальовничі лавандові поля.

Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для фотосету Лілія вибрала жіночні літні сукні для всіх - сама вона була в блакитному вбранні, а 9-річна Діана і 4-річна Поліна в рожевих в білий горошок.

На кадрах мама з дочками катаються на гойдалках, гуляють і бігають по лавандовому полю, а також ніжно обіймають і цілують одна одну, щасливо посміхаючись.

"Ловимо миті такого крихкого миру. Хочеться, щоб діти мали дитинство...", - підписала фотографії Ребрик.

Лілія Ребрик розчулила ніжними кадрами з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча також виклала зворушливий вірш від своєї підписниці Тетяни Ліщук.

"Якщо живі, то треба жити,

коли вже випав такий шанс.

Всміхатись, трепетно любити,

занурившись в лавандовий Прованс.

Якщо живі, то треба жити,

коли знов випав новий день.

Дивитись , як радіють діти,

виймаючи цукерки із кишень.

Якщо живі, то треба далі жити,

та, знаючи ціну живих хвилин.

Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти

і як досягнуть незагублених вершин".

"Дякую за такі потрібні слова зараз. Це так важливо усвідомлювати, що посмішки зараз не дратують, а навпаки надихають і мотивують", - подякувала їй Лілія.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік з дружиною і сином влаштували яскравий фотосет у вишиванках.

Ми також писали, що Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами і показала милі фото.

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Лілія Ребрик