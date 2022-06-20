Миті крихкого миру: Ребрик підкорила милими фото з дочками в лавандовому полі

Для фотосету Лілія вибрала жіночні літні сукні для всіх - сама вона була в блакитному вбранні, а 9-річна Діана і 4-річна Поліна в рожевих в білий горошок.

На кадрах мама з дочками катаються на гойдалках, гуляють і бігають по лавандовому полю, а також ніжно обіймають і цілують одна одну, щасливо посміхаючись.

"Ловимо миті такого крихкого миру. Хочеться, щоб діти мали дитинство...", - підписала фотографії Ребрик.

Лілія Ребрик розчулила ніжними кадрами з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча також виклала зворушливий вірш від своєї підписниці Тетяни Ліщук.

"Якщо живі, то треба жити,

коли вже випав такий шанс.

Всміхатись, трепетно любити,

занурившись в лавандовий Прованс.

Якщо живі, то треба жити,

коли знов випав новий день.

Дивитись , як радіють діти,

виймаючи цукерки із кишень.

Якщо живі, то треба далі жити,

та, знаючи ціну живих хвилин.

Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти

і як досягнуть незагублених вершин".

"Дякую за такі потрібні слова зараз. Це так важливо усвідомлювати, що посмішки зараз не дратують, а навпаки надихають і мотивують", - подякувала їй Лілія.